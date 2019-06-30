Доба на Донбасі: 31 обстріл, двоє поранених військових

Протягом минулої доби, 29 червня, російські збройні формування 31 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому 15 разів застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Найактивнішим противник був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут він 18 разів відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Гранітного, Опитного, Пісків, Водяного, Авдіївки, Верхньоторецького, Красногорлівки, Талаківки, Новоселівки Другої, Кам’янки, Павлополя, Широкиного та Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстріляли наших захисників біля Луганського, Майорська, Новолуганського, Зайцевого та Залізного.

Ворог відкривав вогонь по наших захисниках із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойову травму. За даними нашої розвідки, 29 червня двох окупантів було знищено, одного поранено.

Від початку поточної доби бойовики встигли один раз обстріляти позиції Об’єднаних сил поруч із Луганським. Поранених немає.