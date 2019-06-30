ОСТАННІ НОВИНИ

Доба на Донбасі: 31 обстріл, двоє поранених військових

Наталя Дуляба

|

Протягом минулої доби, 29 червня, російські збройні формування 31 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому 15 разів застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Найактивнішим противник був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут він 18 разів відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Гранітного, Опитного, Пісків, Водяного, Авдіївки, Верхньоторецького, Красногорлівки, Талаківки, Новоселівки Другої, Кам’янки, Павлополя, Широкиного та Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстріляли наших захисників біля Луганського, Майорська, Новолуганського, Зайцевого та Залізного.

Ворог відкривав вогонь по наших захисниках із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойову травму. За даними нашої розвідки, 29 червня двох окупантів було знищено, одного поранено.

Від початку поточної доби бойовики встигли один раз обстріляти позиції Об’єднаних сил поруч із Луганським. Поранених немає.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...