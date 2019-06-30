Через аномальну спеку в Європі загинули вісім людей

Внаслідок тривалої спеки з рекордною температурою до +40 градусів в Європі загинули вже восьмеро осіб. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає Львівський портал.

Жертвами спеки стали четверо людей у Франції, в Іспанії та Італії – по двоє. Про перший смертельний випадок у Франції повідомили ще 27 червня. Тоді загинув 33-річний покрівельник, який працював при 35 градусах тепла. Крім того, медики намагаються врятувати життя ще кільком особам, котрі через спеку опинилися в лікарнях.

Водночас аномальна спека спричинила не лише смертельні випадки від теплових ударів, а й масштабні лісові пожежі.

«Служба захисту населення від надзвичайних ситуацій повідомила про 30 випадків займань та пожеж у департаменті Гар. Від вогню незначні тілесні ушкодження отримало троє осіб. Вогонь винищив понад 300 гектарів лісу та пошкодив з десяток будинків», – йдеться в повідомленні.

В Іспанії вогонь знищив 1,6 тис. гектарів лісу поблизу міста Альморокс, розташованому за 60 кілометрів від Мадрида. Стихію підсилює не лише спека, а й сильні пориви вітру.

Ще одна масштабна лісова пожежа виникла поблизу Толедо, влада була змушена евакуювати близько 20 осіб. А от сильну лісову пожежу в Каталонії, що вирувала впродовж останніх кількох днів, пожежникам вдалося локалізувати.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 30 червня, у Львові та області прогнозують до 30 градусів спеки.