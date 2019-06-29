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Під Львовом «Ланос» врізався у вантажівку. Один із водіїв – у реанімації

Наталя Дуляба

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У п’ятницю ввечері, 28 червня, о 23:10 год. на трасі Київ – Чоп поблизу села Лисиничі Пустомитівського району сталась аварія, у якій постраждав 60-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Деу Ланос», 60-річний львів’янин, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги в русі вантажному автомобілю «Рено Преміум», який рухався головною дорогою під керуванням 26-річного мешканця Івано-Франківської області. Внаслідок цього сталося зіткнення.

Водія «Ланоса» госпіталізували у реанімацію. Медики діагностували йому важку поєднану травму, забій головного мозку, перелом склепіння черепа, лівобічний гемопневмоторакс і розрив селезінки.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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