На Львівщині – нова жертва змій. До лікарні потрапила 52-річна жінка

Вчора, 28 червня, орієнтовно о 18:45 год. у Бориславську районну лікарню госпіталізували 52-річну жінку, яку вкусила змія. Про це Львівському порталу порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Встановлено, що мешканку Східниці під час збирання ягід вкусила змія у ліву стопу. Її у стані середньої важкості доправили до лікарні.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше про це читайте тут.