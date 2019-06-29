Львів’ян кличуть на «Ігри Героїв»

У неділю, 30 червня, перед пам’ятником Тарасу Шевченку, що на проспекті Свободи, відбудуться змагання з функціонального багатоборства «Ігри Героїв». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Початок змагань – о 13:00 год. На товариську зустріч із побратимами до Львова приїдуть 20 ветеранів АТО/ООС із різних міст України. Відтак львів’ян і гостей міста закликають прийти і підтримати наших захисників.

«Учасники змагань прагнуть своїм особистим прикладом показати, що можна жити повноцінним життям і з інвалідністю, а також продемонструвати всім глядачам можливості сили волі. На завершення заходу наших Героїв і всіх глядачів привітають концертом Неля Каблучка, переможниця конкурсу «Голос Країни» цього року, та спортивні колективи», – розповів керівник проекту у Львові, керівник ГО інвалідів воїнів АТО «Пульс життя» Павло Слободян.

Цього року «Ігри Героїв» очолює Роман Линдов – молодий чоловік, який отримав поранення (втратив кисть руки та отримав опік 30% поверхні тіла) під час Майдану взимку 2013/2014 років, а тепер став найсильнішим адаптивним кросфіт-атлетом України.

«Наша мета – подальший розвиток та популяризація функціонального багатоборства і функціонального тренінгу для людей з інвалідністю в Україні та, зокрема, у Львові. Підвищення спортивної майстерності учасників та набуття досвіду участі у змаганнях, відбір найсильніших спортсменів для формування спортивних збірних команд, популяризація здорового способу життя, залучення людей з інвалідністю до регулярних занять фізичною культурою та спортом. Ми запрошуємо прийти та підтримати Героїв, бо саме підтримка друзів, всього народу України дає сили для життя, надихає на вирішення найскладніших завдань», – додав Павло Слободян.

Зазначимо, «Ігри Героїв» (англ. Games Heroes) – це волонтерський проект, спортивні змагання ветеранів з інвалідністю. Ігри започаткували в США, а з 2016 року проводяться і серед ветеранів Збройних сил України, а також цивільних з інвалідністю. Головна мета «Ігор Героїв» — психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, малозахищених та соціально вразливих верств населення.

Підготовкою спортсменів займаються декілька залів по Україні: в Харкові, Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі та Львові. Всі тренери працюють на безоплатній основі.