Доба на Донбасі: окупанти 32 рази обстріляли українські позиції

Протягом минулої доби, 28 червня, російські збройні формування 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому 16 разів застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв українських захисників поблизу Широкиного, Опитного, Авдіївки, Водяного, Лебединського, Пісок, Талаківки і Мар’їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти були ще активніші. Тут вони стріляли по українських позиціях біля Новгородського, Кримського, Новолуганського, Південного, Травневого, Золотого-4, Світлодарська, Зайцевого, Луганського та Нижньотеплого.

Противник відкривав вогонь із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. За даними нашої розвідки, 28 червня було знищено трьох окупантів, ще трьох поранено.

Від початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Втрат серед захисників України немає. Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.