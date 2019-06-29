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Через пожежу у власному будинку мешканець Стрийщини потрапив до лікарні з опіками

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 28 червня, о 00:12 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Верхня Стинава Стрийського району. Займання сталось у двоповерховому житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа виникла в одній із кімнат будинку. Коли на місце події прибули рятувальники, полум’я швидко розповсюдилось по дерев’яних конструкціях і перекинулось на горище. Повністю загасити вогонь вдалося о 02:19 год.

Під час пожежі постраждав 47-річний місцевий мешканець. Він отримав 38% опіків ніг, рук та обличчя. Потерпілого госпіталізували у Трускавецьку міську лікарню.

Також вогонь знищив дах на площі 60 кв м, перекриття, вікна, двері, пошкодив речі домашнього вжитку на площі 40 кв м.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС

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