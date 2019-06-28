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У Яворівському районі рятувальники витягли чоловіка із 7-метрового колодязя

Соломія Головіна

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У селі Лозино Яворівського району рятувальники допомогли вибратися з колодязя 58-річному чоловіку, який здійснював його прочистку і не зміг самотужки піднятися на поверхню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, 27 червня о 16:31 до рятувальників надійшло повідомлення про на приватному подвір’ї у селі Лозино, здійснюючи прочистку колодязя, не може самостійно вибратись на поверхню чоловік. Глибина колодязя – близько 7 метрів.

Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки, ременю та карабіну витягнули потерпілого на поверхню. Медичної допомоги чоловік не потребував.

Фото: ДСНС області

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