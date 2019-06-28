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У Львові триває міжнародний семінар з реставрації дерев’яних церков

Соломія Головіна

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Протягом двох тижнів у Львові реставратори та пам’яткоохоронці з трьох країн обмінюються досвідом з дослідження та порятунку дерев’яних церков. Учасниками та лекторами майстерні-воркшопу є фахівці з України, США та Хорватії. Про це повідомляють у Львівській обласній організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

 

«В Україні дуже багата культура дерев’яних церков і тому так важливо працювати з мистецькими творами, які нині опинились під великою загрозою. Ми організували воркшоп, аби доповнити знання українських студентів та реставраторів у цій сфері. Дуже важливо на початку реставраційних робіт на кожній пам’ятці правильно оцінити її стан. Саме цього ми навчаємо на нашому воркшопі», – розповів реставратор дерева зі США Юрій Янчишин.

Навчання триває з 24 червня до 6 липня 2019 року на базі кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка». Учасники відвідують лекції, семінари, екскурсії та фахові обговорення. У рамках цього навчально-практичного семінару також проведуть дослідницькі роботи на двох об’єктах: іконостасі у церкві Св. Климентія у Львові та дерев’яній церкві у селі Кугаїв.

Церкву у Кугаєві, говорить голова Товариства охорони пам’яток Андрій Салюк, вибрали недаремно. Вона знаходиться недалеко від Львова, але, на жаль, має дуже багато проблем, які трапляються на різних дерев’яних храмах України.

«Нам треба ці проблеми вивчити, знайти шляхи їх подолання і водночас це буде чудовий досвід для слухачів. На жаль, останні роки ця церква мала дуже мало уваги від держави, як зрештою і багато інших. Кілька років її намагаємось врятувати силами громадськості і роботи в рамках цього семінару будуть доброю допомогою», – говорить Андрій Салюк.

«Дуже важливо, що слухачі на цьому навчанні мають можливість не тільки слухати, але й самі виконувати певні роботи. Ми вчимо методику і даємо можливість їм спробувати цю методику під наглядом спеціалістів. Це робиться для того, аби в майбутньому вони самі могли її використавувати. І це дуже важлива компіляція теорії та практики», – пояснює реставратор зі США Мирон Стахів.

За словами завідувача кафедри архітектури і реставрації НУ «Львівська політехніка» Миколи Бевза, нинішній семінар – перший крок до подальшої співпраці. Організатори сподіваються, що зможуть щороку чи кожні два роки організовувати такі літні курси не лише для українських студентів, але і для закордонних, які мають іншу практику і можуть привнести інші знання.

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