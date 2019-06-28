Цьогоріч кількість бюджетних місць на бакалаврат зросте майже на тисячу, - Міносвіти

Кабінет міністрів України затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Так, цьогоріч на 899 місць зросло держзамовлення для бакалаврів, адже відповідно збільшилась і кількість випускників шкіл.

«Орієнтуватися на потреби ринку праці. За нашим поданням Мінекономіки цьогоріч збільшило замовлення на інженерні спеціальності, а також спеціальності природничо-математичного циклу. Аналіз ринку праці свідчить, що фахівці з цією освітою є не тільки затребуваними, але й добре оплачуваними. Тобто вже після завершення навчання випускник зможе швидко працевлаштуватися і заробляти реальні кошти. Також збільшується й кількість бюджетних місць для підготовки вчителів. Водночас ми зменшуємо замовлення на так звані кон’юнктурні спеціальності, наприклад, зменшено кількість бюджетних місць для підготовки політологів та фінансистів», — повідомила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Загалом же державне замовлення на підготовку бакалаврів порівнюючи з 2018 роком збільшено за такими галузями та спеціальностями:

01 Освіта — 5,02%;

114 Статистика – 14,3%;

132 Матеріалознавство – 12,5%;

135 Суднобудування – 13%;

162 Біотехнології та біоінженерія – 25%;

163 Біомедична інженерія – 26,3%;

171 Електроніка – 9,1%.

Водночас передбачено зменшення місць за такими галузями:

05 Соціальні та поведінкові науки — 1,5% (зокрема, за спеціальностями 051 Економіка — 3,6%, 052 Політологія — 1,2%);

07 Управління та адміністрування — 3,2% (зокрема, за спеціальностями 071 Облік і оподаткування — 2,7%, 072 Фінанси, банківська справа та страхування — 3,5%, 073 Менеджмент — 3,8%).

Обсяг державного замовлення для магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування цьогоріч складає 5 тис. 804 місця.

Найбільша зміна в державному замовленні цього року відбулася за освітнім ступенем «Магістр» для вступників на основі диплома бакалавра. Порівнюючи з минулим роком кількість таких місць скоротилася на 11,0%. Це зумовлено зменшенням кількості випускників вишів, які здобули ступінь бакалавра у 2019 році. Важливо, що пропорційно до випуску з бакалаврату держзамовлення складає той самий відсоток, що й минулого року.