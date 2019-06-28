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Щорічно у світі понад 5 мільйонів людей стають жертвами змій

Вероніка Рой

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У світі щороку отруйні змії кусають близько 5,4 мільйона людей. З них помирає від 81 тисячі до 138 тисяч людей, втричі більше залишаються травмованими — через потребу в ампутації кінцівки чи інших небезпечних наслідків укусів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

 

За її словами в Україні епідемічна ситуація не така загрозлива, і померти від укусу змії практично неможливо, бо в нас не поширені отруйні види змій.

«В природних умовах найбільш поширені гадюка звичайна та гадюка степова. В домашніх умовах деякі любителі рептилій утримують і більш небезпечних отруйних змій (кобри, ефи, гримучники тощо). Коли на вулиці спекотно, активність змій знижується — вони стають малорухливими. Через це зазвичай люди отримують укуси, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на плазуна», – зазначила вона.

Також очільниця МОЗ повідомляє, люди з укусами — це переважно молоді чоловіки 18-28 років, часто з алкогольною інтоксикацією. В такому стані люди поводяться неуважно і загальмовано.

В будь-якому випадку потрібно бути дуже уважним і обережним. Важливо знати як діяти у випадку, коли вкусила змія та вміти цьому запобігати.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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