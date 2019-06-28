Пожежа поблизу залізничного вокзалу Львова. У мерії запевняють, що загрози мешканцям прилеглих вулиць немає

Загрози мешканцям вулиць, які знаходиться поблизу локомотивного депо «Львів-Захід», де сьогодні спалахнула пожежа, немає. Про це інформує пресслужба міськради Львова з посиланням на заступника міського голови з питань безпеки міста Сергія Бабака.

«За попередніми даними, горять механічні майстерні на території «Львівської залізниці». За даними від ДСНС у Львівській області, пожежники на місці працюють, на місце прибули одразу після виклику, застосовують дії, щоб локалізувати та ліквідувати пожежу. Про причини поки важко говорити. Загрози мешканцям прилеглих вулиць нема», — розповів Сергій Бабак.

У пресслужбі ДСНС Львівщини запевняють, що ситуація повністю контрольована. На місці працює достатня кількість людей.

Нагадаємо, сьогодні близько 17 год. на території локомотивного депо «Львів-Захід» виникла пожежа. На місці пожежі досі працюють надзвичайники.