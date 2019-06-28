На Пустомитівщині не розминулися «БМВ» та вантажівка: є постраждалий

У Пустомитівському районі сталося зіткнення «БМВ» та вантажівки: постраждав водій легковика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 червня близько 9.00 на автодорозі Київ – Чоп у Пустомитівському районі.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «БМВ 535» під керуванням 40-річного львів’янина з вантажівкою «Татра 815», якою керував 46-річний водій.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав водій та пасажир «БМВ», 30-річний львів’янин.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.