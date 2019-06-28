ОСТАННІ НОВИНИ

На Медової Печери 50-річний чоловік пограбував квартиру та тікав через вікно другого поверху

Вероніка Рой

|

Поліцейські впіймали 50-річного раніше судимого львів’янина, який пограбував квартиру на Медової Печери та втік через вікно другого поверху. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Личаківський відділ поліції 26 червня близько 12.40 надійшло повідомлення про те, що з однієї з квартир будинку, розташованого на вулиці Медової Печери, ймовірно, сталась крадіжка.

«Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила, що зловмисник, причетний до скоєння злочину, вискочив з другого поверху і травмувався. Медики діагностували у нього перелом таза та ребра. У раніше судимого 50-річного львів’янина поліцейські виявили речові докази причетності до вчинення крадіжки.  Встановлено, що з квартири зникли 1500 доларів США, 100 євро, 3000 гривень, наручний годинник та золоті прикраси. Сума заподіяних збитків – близько 47 900 гривень», – йдеться у повідомленні.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...