На Медової Печери 50-річний чоловік пограбував квартиру та тікав через вікно другого поверху

Поліцейські впіймали 50-річного раніше судимого львів’янина, який пограбував квартиру на Медової Печери та втік через вікно другого поверху. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Личаківський відділ поліції 26 червня близько 12.40 надійшло повідомлення про те, що з однієї з квартир будинку, розташованого на вулиці Медової Печери, ймовірно, сталась крадіжка.

«Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила, що зловмисник, причетний до скоєння злочину, вискочив з другого поверху і травмувався. Медики діагностували у нього перелом таза та ребра. У раніше судимого 50-річного львів’янина поліцейські виявили речові докази причетності до вчинення крадіжки. Встановлено, що з квартири зникли 1500 доларів США, 100 євро, 3000 гривень, наручний годинник та золоті прикраси. Сума заподіяних збитків – близько 47 900 гривень», – йдеться у повідомленні.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.