На Львівщині не розминулись ВАЗ та CITROEN: один з водіїв був п’яний

На трасі Київ-Чоп у селі Розвадів, що на Львівщині, зіткнулись автомобілі ВАЗ та CITROEN BAETEN. Один з водії був у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомила речниця патрульної поліції у Львівській області Катерина Рибій.

«Патрульними було складено схему ДТП, взято пояснення, забезпечено регулювання дорожнього руху. У водія ВАЗ виявлено ознаки алкогольного сп’яніння, згідно висновку Миколаївського центральної районної лікарні. На водія склали протоколи за кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та за скоєну ДТП», – зазначила вона.

Внаслідок ДТП постраждалих немає.

Фото: Львівський портал, патрульна поліція