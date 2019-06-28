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На Львівщині не розминулись ВАЗ та CITROEN: один з водіїв був п’яний

Вероніка Рой

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На трасі Київ-Чоп у селі Розвадів, що на Львівщині, зіткнулись автомобілі ВАЗ та CITROEN BAETEN. Один з водії був у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомила речниця патрульної поліції у Львівській області Катерина Рибій.

 

«Патрульними було складено схему ДТП, взято пояснення, забезпечено регулювання дорожнього руху. У водія ВАЗ виявлено ознаки алкогольного сп’яніння, згідно висновку Миколаївського центральної районної лікарні. На водія склали протоколи за кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та за скоєну ДТП», – зазначила вона.

Внаслідок ДТП постраждалих немає.

Фото: Львівський портал, патрульна поліція

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