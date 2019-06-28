Львів святкує День Конституції

Сьогодні у Львові урочисто відзначають 23-тю річницю Конституції України. Представники влади міста та області, військові, представники громадськості поклали квіти до пам’ятників Михайлу Грушевському, В’ячеславу Чорноволу й Тарасу Шевченку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, урочисте відзначення 23-ї річниці Конституції України розпочалось з покладання квітів до підніжжя пам’ятника Михайлу Грушевському.

Біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу львів’яни також поклали квіти, після чого оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виконав Державний Гімн України.

Під супровід військового оркестру учасники урочистої ходи перейшли до пам’ятника Тарасу Шевченку. Тут відбулось покладання квітів під спів хору. Після покладання хор у супроводі оркестру виконав Державний Гімн України.

Заходи з відзначення Дня Конституції України продовжуються. Сьогодні о 13.00 год. на площі Ринок перед входом у Ратушу міська влада, львів’яни та гості міста зберуться, щоб відзначити 23-тю річницю Конституції України. Спеціально до свята Львівська міська рада підготувала низку заходів на тему «#Моя_Конституція», які будуть цікаві усім мешканцям Львова та його гостям. Серед них — флешмоб, квест, конкурс дитячих малюнків, фотозони. Детальніша програма тут.

Фото: ЛМР