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64-річний львів'янин всадив ножа у груди сину: у поліції розповіли подробиці

Соломія Головіна

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У Львові під час сварки 64-річний чоловік вдарив ножем у груди сина. Від отриманої травми постраждалий помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у Шевченківський відділ поліції 27 червня близько дев’ятої вечора надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Варшавській у Львові чоловік отримав ножове поранення.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 64-річний львів’янин під час сімейної сварки вдарив ножем в груди свого 33-річного сина, який помер на місці події.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.

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