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Вперше у Львові відбудеться відкритий фестиваль з японських шахів

Анастасія Мельник

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Упродовж 6-7 липня у Першій Львівській Медіатеці  (Мулярська, 2-А) відбудеться перший відкритий фестиваль з японських шахів шьоґі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління фізичної культури та спорту ЛОДА.

 

На глядачів чекатимуть запеклі двобої між гравцями з України та країн Східної Європи, цікаві подарунки та авторські смаколики від громадської ініціативи «Ukrainian Shogi Dojo».

Також, це чудова можливість познайомитися з давньою японською грою шьоґі.

Візитівкою заходу стане пряма трансляція з шьоґі клубу з Японії. Адже у той день, коли в Україні святкують Івана Купала, у японців відбувається фестиваль «Танабата».

Програма турніру:

Субота, 6 липня 2019

11:15 – Урочисте відкриття турніру

11:30 – Перший ігровий тур

13:00 – Обідня перерва

14:30 – Другий ігровий тур

16:00 – Третій ігровий тур

Неділя, 7 липня 2019

11:30 – Пряма трансляція з японського шьоґі клубу в Анджьо

13:00 – Обідня перерва

14:00 – Четвертий ігровий тур

16:00 – Урочисте закриття турніру та нагородження переможців.

Зазначимо, що захід відбуватиметься у форматі Відкритих дверей.

Також упродовж фестивалю для новачків діятиме навчальна зона.

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