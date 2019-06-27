В Україні з'явиться реєстр дитячих таборів

Кабінет міністрів України затвердив порядок введення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Відповідне рішення уряд схвалив у ході засідання у середу, повідомляє РБК-Україна.

Реєстр буде запроваджений з 1 листопада. Він буде відкритим для громадськості.

«Затвердити порядок ведення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Установити, що до 1 листопада 2019 року Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей формується відповідно до порядку, встановленого Міністерством соціальної політики», – сказано у тексті документу.

Так, уряд доручив обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити утворення і функціонування комісії з питань обліку майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, а також персональне визначення реєстраторів.

Глава Міністерства соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що місцева влада, користуючись відсутністю реєстру, перепрофілює дитячі установи.

«В Україні немає реєстру дитячих оздоровчих закладів… місцева влада, користуючись відсутністю реєстру, робить з ними, що хоче, у тому числі, перепрофілює дитячі установи. В результаті таких установ стає все менше», – сказав Рева.