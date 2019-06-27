Українські байдарочниці – чемпіонки ІІ Європейських ігор

Українська байдарка-двійка у складі Марії Повх та Людмили Кукліновської показала найкращий час на дистанції 200 м і принесла довгоочікуване «золото» до скарбнички України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України.

Українські веслувальниці подолали дистанцію за 44,781 с, що дозволило посісти першу сходинку з-поміж 9 країн. Другими стали байдарочниці з Німеччини з часом 44,961, «бронзу» забезпечили собі господарки змагань білоруски з результатом 45,073.

Ця золота медаль стала шостою в активі нашої збірної і 23-ю загалом.