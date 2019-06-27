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Українка стала чемпіонкою Європейських ігор у велотреку

Андрій Котенський

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Українка Ганна Соловей оформила чемпіонство Європейських ігор у велотреку. В жіночій гонці за очками на 25 км, куди потрапили представниці 17 країн, наша велогонщиця виявилася найспритнішою, і подарувала Україні друге «золото» сьогоднішнього змагального дня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НОК України.

 

Вигравши два проміжних фініші й заробивши коло переваги, Ганна в підсумку набрала 30 очок й таким чином випередила найближчу переслідувачку Верену Ебергардт з Австрії, яка зрештою й стала віцечемпіонкою, набравши 27 очок. Бронзова нагорода дісталася чешці Ярмілі Махачовій.

Для Ганни, до речі, це вже другий медальний виступ на Європейських іграх. У Баку-2015 спортсменка зупинилася за крок від чемпіонства і здобула «срібло» змагань.

Зазначимо, для України це вже сьома медаль найвищого ґатунку в Мінську-2019.

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