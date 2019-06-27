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У суботу у Львові стартує міжнародний музичний марафон пам’яті Василя Сліпака

Анастасія Мельник

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У суботу, 29 червня, у день, коли снайперська куля забрала життя оперного співака, учасника бойових дій на Сході України Василя Сліпака, розпочнеться ІІІ Відкритий міжнародний музичний марафон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Відтак, з 29 червня по 2 липня відбудеться ІІІ Відкритий міжнародний музичний марафон пам’яті Героя України, кавалера орденів «Золота зірка» та ордену «За мужність І ступеня», оперного співака, соліста Паризької національної опери, волонтера, добровольця і громадського діяча Василя Сліпака, який героїчно загинув біля смт Луганське Донецької області, виконуючи бойове завдання і прикриваючи своїх побратимів.

Упродовж чотирьох днів в Україні, Франції, США звучатиме присвята «Тиха музика для роздумів» – саме так згадуватимуть видатного співака, великого українця.

Чотириденний музичний марафон розпочнеться 29 червня 9 годині ранку поминальною Літургією в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла і продовжиться поминальною молитвою та посвяченням пам’ятника Василю Сліпаку на Личаківському кладовищі об 11 годині.

Зі Львова того ж дня марафон перенесеться до Франції: у м. Лє-Ренсі звучатимуть арії з улюблених опер Василя Сліпака.

«Французькому місту Лє-Ренс відгукнуться українські міста: Чернівці – органною та вокальною музикою (обласна філармонія, 17.00) та Дніпро, де прозвучить присвята «Дніпро пам’ятає» (Дніпровський український музично-драматичний театр). О 19.00 у різних кінцях світу музичне вшанування пам’яті Василя Сліпака продовжать Нью-Йорк – концертом в Українському музеї «Тиха музика для роздумів» та Львів – твором Йозефа Гайдна «Сім останніх слів Ісуса Христа» (храм св. апостолів Петра і Павла). Перший день марафону завершиться у французькому місті Юзес «Реквіємом» Габрієля Форе», – йдеться в повідомленні.

Наступного дня музичну присвяту пам’яті Василя Сліпака продовжать міста України: Біла Церква (концерт органної та камерної музики, 18.00) і Тернопіль («Україна пам’ятає», обласна філармонія, 17.00). Того ж дня, о 19:00 концерти синхронно відбудуться у Хмельницькому («Опера для роздумів», обласна філармонія) та Львові («Тиха музика: Валентин Сильвестров, Богдана Фроляк», Львівська національна філармонія).

Потім марафон триватиме одночасно – о 19 годині: у Маріуполі (Маріупольська філармонія), Харкові («Літургія св. Іоанна Златоуста» Євгена Станковича, Харківська філармонія), Івано-Франківську (музична присвята «Я там, де небо починається…», обласна філармонія) та Парижі (камерний концерт «Європа в музиці», Український культурний центр імені Василя Сліпака).

Завершиться ІІІ Міжнародний музичний марафон пам’яті Василя Сліпака концертом «Валентин Сильвестров: Простір Пам’яті» у Києві 2 липня о 19 годині у Великому залі імені Героя України Василя Сліпака Національної музичної академії України імені П. Чайковського.

Пам’яті видатного співака присвятять своє виконання лауреати Першого конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака: Віктор Янковський і Владислав Тлущ (Львів), Анна Твердова (Київ), Софія Кошелєва (Дніпро), які виступатимуть поряд з відомими солістами і провідними музичними колективами.

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