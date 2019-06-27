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У бюджеті Львова передбачили понад 1,3 млн грн на оздоровлення дітей-пільговиків

Анастасія Мельник

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У міському управлінні соціального захисту Львова на оздоровлення та відпочинок дітей з особливими потребами, дітей з малозабезпечених сімей та дітей воїнів АТО передбачили понад 1,3 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

 

Зокрема, у 2019 році в рамках Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні — мешканців м. Львова, на оздоровлення дітей заплановано скерувати 1  мільйон 120 тисяч гривень.

«Кошти на оздоровлення з бюджету міста Львова для цієї категорії дітей скеровують ще із 2016 року: тоді на оздоровлення 1 499 дітей надали 3 430 000 грн. У 2017 році цю виплату отримала 801 дитина: відповідно до програми на оздоровлення було передбачено 1 972 800 грн. У 2018 р. — 1 111 000 грн, тому, відповідно, 337 дітей отримали матеріальну допомогу на оздоровлення», — зазначили в управлінні соціального захисту ЛМР.

Зауважимо також, що в управлінні передбачили кошти й на фінансову підтримку заходу «Літній оздоровчо-реабілітаційний табір для дітей з вадами слуху та сімей, що їх виховують», який напрацювали в ГО батьків і дітей з вадами слуху «Дзвін».

Таборування проходить на березі Азовського моря в смт. Кирилівка, що у Запорізькій області. Діти у супроводі батьків та педагогів (загалом це 25 осіб) у табір вирушили уже 25 червня, а повертатимуться до Львова за два тижні — 12 липня. На організацію цієї мандрівки з міського бюджету ГО «Дзвін» надали 140 000 грн. Таку ж суму, до слова, ця громадська організація на оздоровче таборування отримала й у 2018 році.

Поїдуть цьогоріч у літній дитячий табір й 20 дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Це стало можливо завдяки заходу «Омріяний відпочинок», який організували в БО БФ «Карітас-Львів УГКЦ». Перебуватимуть діти у будинку відпочинку «Скарбова гора», що у с. Лопушна Перемишлянського району: упродовж восьми діб діти гратимуть у спортивні та інтелектуальні ігри, ходитимуть на річку, рибалитимуть, малюватимуть пейзажі. А ще для них організовуватимуть кіноперегляди та дискотеки. Захід «Омріяний відпочинок» з бюджету міста підтримали на суму 50 тис. грн.

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