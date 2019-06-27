У Львові визначили 18 кращих україномовних книг місцевих видавництв

Вже п’ятий рік поспіль у Львові відбувся конкурс із відзначення кращих україномовних книжкових видань місцевих видавництв. Відтак, конкурсна комісія визначила 18 кращих книг, які були видані у 2018 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

В рамках конкурсу було подано 71 книжкове видання, із яких відібрано по три переможці у кожній із шести номінацій:

Загалом у міському бюджеті на 2019 рік для реалізації конкурсу із відзначення кращих україномовних книжкових видань львівських видавництв передбачено кошти у сумі 522 тисячі гривень. Відтак, видавництва — переможці конкурсу отримають грошову премію:

за 1 місце — 43 500 грн;

за 2 місце — 26 100 грн;

за 3 місце — 17 400 грн.

Відповідно до умов програми видавництва передадуть бібліотекам міста Львова по 40 примірників книг, які посіли 1 місце, по 30 примірників книг, які посіли 2 місце, та по 20 примірників книг за 3 місце.