У День Конституції України у Яворові встановлять рекорд з виконання попурі пісень Володимира Івасюка

28 червня, у День Конституції України, на Літній сцені РНД «Сокіл» у Яворові (вул.Івана Франка ,10) відбудеться І районний фестиваль сучасної української пісні «У долі своя весна», присвячений Володимиру Івасюку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Під час фестивалю встановлять Всеукраїнський рекорд з виконання попурі пісень Володимира Івасюка за участю військових оркестрів.

Фестиваль, за словами організаторів, має на меті вшанування пам’яті видатного українського композитора і поета Володимира Івасюка, популяризувати його музичну спадщину, внесок у розвиток національної культури і мистецтва, а також пошук і відкриття творчо обдарованих виконавців та авторів української пісні.

Програма:

19:00-20:00 Гала-концерт переможців фестивалю та нагородження

20:00-21:00 Концертна програма від запрошених гостей : Маріанна Ільків- поетеса, композитор , солістка вищої категорії військового духового оркестру Національної академіі сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного,засновниця Мистецької школи «ILkiv School», відома українська співачка та мистецька школа «ILkiv school»,дует «GLORIA»,Вікторія Козак ,школа танцю «Едельвейс»,модельної школи «ModЕльфик».

Хедлайнер фестивалю – Софія Федина – українська співачка і телеведуча, активний громадський діяч (голова Світової федерації українських лемківських об’єднань, ГО «Українська справа», член обласного проводу Конгресу українських націоналістів).

21:00- 21:20 Встановлення Всеукраїнського рекорду з виконання попурі пісень В.Івасюка за участю військових оркестрів 184 Навчального центру та 24 ОМБ:

«Я піду в далекі гори»

«Лиш раз цвіте любов»

«Водограй»

«Червона рута»

21:20-21:40 Виступ військових оркестрів.

21:40-23:00 AFTER PARTY за участю гурту ПУШ-АП та Борислави Білозерківської.