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У Брюховичах на дітей впало дерево: 3-річна дівчинка у реанімації

Анастасія Мельник

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У вівторок, 25 червня, на території відпочинкового центру в селищі Брюховичі на трьох дітей, які відпочивали з батьками впало дерево. Про це Львівському порталу повідомили відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У повідомленні сказано, що дівчаток, мешканок Львова віком 3, 4 і 6 років, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

Наймолодшу дитину госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом «забій головного мозку, перелом склепіння черепа».

У двох інших медики діагностували струс головного мозку і забої.

Після надання медичної допомоги одну з них відпустили додому, іншу госпіталізували в хірургічне відділення.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.

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