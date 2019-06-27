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Розбійник зі Стрия сів за ґрати на п’ять років

Анастасія Мельник

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За розбійний напад у Стрию до п’яти років за ґратами засудили 34-річного місцевого жителя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

У повідомленні сказано, що у жовтні 2018 року зловмисник, змовившись із іншою на даний час не встановленою особою, на одній із вулиць Стрия, завдав тілесні ушкодження потерпілому та викрав його майно на суму понад 5 тисяч гривень.

Відтак, Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав вказану особу визнано винною та з урахуванням ст.69 КК України, призначив покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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