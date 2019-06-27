Перед пам’ятником Шевченку у Львові проведуть «Ігри Героїв»

На проспекті Свободи перед пам’ятником Тарасу Шевченку у неділю, 30 червня, о 13.00 год. відбудуться змагання з функціонального багатоборства для людей з інвалідністю, зокрема і ветеранів війни, під назвою «Ігри Героїв». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

До Львова на товариську зустріч з побратимами приїдуть 20 ветеранів АТО / ООС з різних міст України, щоб продемонструвати свій незламний дух. Змагання відбудуться у Львові уже втретє. Організатори запрошують прийти та підтримати Героїв.

«Учасники змагань прагнуть своїм особистим прикладом показати всім людям з інвалідністю, що можна жити повноцінним життям і з інвалідністю, а також продемонструвати всім глядачам можливості сили волі. А на завершення заходу наших Героїв і всіх глядачів привітають концертом Неля Каблучка – переможниця конкурсу «Голос Країни» цього року, та спортивні колективи», – розповів керівник проекту у Львові, керівник ГО інвалідів воїнів АТО «Пульс життя» Павло Слободян.

Цього року «Ігри Героїв» очолює Роман Линдов – молодий чоловік, який отримав поранення (втратив кисть руки та отримав опік 30% поверхні тіла) під час Майдану взимку 2013/2014 р., а тепер став найсильнішим адаптивним кросфіт-атлетом України.

«Наша мета – подальший розвиток та популяризація функціонального багатоборства і функціонального тренінгу для людей з інвалідністю в Україні та, зокрема, у Львові; підвищення спортивної майстерності учасників та набуття досвіду участі у змаганнях; відбір найсильніших спортсменів для формування спортивних збірних команд (різного рівня); популяризація здорового способу життя, залучення людей з інвалідністю до регулярних занять фізичною культурою та спортом. Ми запрошуємо прийти та підтримати Героїв, бо саме підтримка друзів, всього народу України дає сили для життя, надихає на вирішення найскладніших завдань», – додав Павло Слободян.

Довідка

«Ігри Героїв» (англ. Games Heroes) – волонтерський проект, спортивні змагання ветеранів з інвалідністю. Ігри були започатковані в США, а з 21 травня 2016 року проводяться і серед ветеранів Збройних сил України, а також цивільних з інвалідністю. Головна мета «Ігор Героїв» – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, малозахищених та соціально вразливих верств населення.

Підготовкою спортсменів займаються декілька залів по Україні – в Харкові, Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі та Львові. Всі тренери працюють на безоплатній основі.