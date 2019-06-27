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На Львівщину суне похолодання

Андрій Котенський

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Львів’ян та жителів області попереджають, що у п’ятницю, 28 червня очікуються пориви вітру до 20 м/с та зниження денної температури повітря до 20 градусів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

 

За даними Sinoptik, у суботу вранці також очікується хмарна погода та до вечора небо проясниться. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла.

На неділю прогнозують сонячну погоду, і до 27 градусів тепла.

Як повідомили у пресслужбі ЛМР, до 29 червня на території Львівської області очікується висока та надзвичайна пожежна небезпека.

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