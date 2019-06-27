На Львівщині на хабарі викрили посадовця ДСНС

У Львівській області Служба безпеки України викрила на систематичних хабарах заступника начальника одного з районних відділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник служби цивільного захисту налагодив протиправний механізм одержання грошей від представників комерційних структур.

За різні суми неправомірної вигоди посадовець обіцяв сприяння у безперешкодному отриманні дозвільних документів, а також не притягати підприємців до адміністративної відповідальності через порушення правил пожежної безпеки.

Гроші фігуранту провадження мали перераховувати на банківський картковий рахунок.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після надходження чергової суми неправомірної вигоди.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, зокрема перевіряється інформація щодо причетності до незаконної діяльності інших посадових осіб ДСНС.