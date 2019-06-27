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Через «замінування» залізничного вокзалу у Львові евакуювали 350 людей

Соломія Головіна

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Поліції вчора, 26 червня, надійшло повідомлення про вибухівку на Головному залізничному вокзалі Львова. Вибухонебезпечних предметів правоохоронцями виявлено не було. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Так, близько 18.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на Головному залізничному вокзалі Львова о 21.00 станеться вибух.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. З вокзалу було евакуйовано 350 пасажирів та працівників.Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

О 21.15 залізничний вокзал відновив свою роботу.

Зараз поліцейські встановлюють особу, яка надала неправдиву інформацію про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Додамо, що за повідомленням Департаменту цивільного захисту Львівської ОДА з приміщення залізничного вокзалу було евакуйовано 600 осіб, із них 100 осіб персоналу.

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