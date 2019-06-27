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Академію сухопутних військ відвідав аташе Швейцарської Конфедерації

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 27 червня, Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідав аташе з питань оборони при Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні полковник Урс Зульсер. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі академії.

 

Під час зустрічі із керівництвом навчального закладу високий гість ознайомився з історією, структурою та завданнями Академії, особливостями освітнього процесу, оглянув навчальну матеріально-технічну базу вишу.

«Вдячний нашим швейцарським колегам за вагому підтримку у справі підготовки військових фахівців для Збройних Сил України», – наголосив під час зустрічі начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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