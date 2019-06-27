Академію сухопутних військ відвідав аташе Швейцарської Конфедерації

Сьогодні, 27 червня, Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідав аташе з питань оборони при Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні полковник Урс Зульсер. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі академії.

Під час зустрічі із керівництвом навчального закладу високий гість ознайомився з історією, структурою та завданнями Академії, особливостями освітнього процесу, оглянув навчальну матеріально-технічну базу вишу.

«Вдячний нашим швейцарським колегам за вагому підтримку у справі підготовки військових фахівців для Збройних Сил України», – наголосив під час зустрічі начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.