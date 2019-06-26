У Страдчі відбулася Всеукраїнська проща

Сьогодні, 26 червня, з нагоди відзначення 30-річчя виходу УГКЦ з підпілля, Дня мирянина, а також пам’яті Страдецьких Блаженних отця Миколи Конрада та дяка Володимира Прийми, відбулась щорічна Всеукраїнська проща до с. Страдч. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Прочани помолились до Страдецьких Блаженних, опісля пішою ходою пройшли до молитовного поля біля «Страдецької гори», де відбулась Архиєрейська Божественна Літурrія. Завершилась проща Хресною ходою. Участь у прощі взяв т.в.о голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Також під час прощі відбувались віднова хресних обітів, присяга тверезості, благословення і освячення всякої речі.

Довідка.

Страдч – відпустовий Марійський паломницький центр, що славиться своїм підземним монастирем та Хресною Дорогою. У 1936 році Папа Римський Пій ХІ встановив на страдецькій горі Хресну дорогу та надав Страдчу статусу відпустового місця. Також, Страдецька Хресна дорога (Кальварія) отримала від Папи значення Єрусалимської Хресної дороги. На вершині 350-метрової гори – храм Успення Пресвятої Богородиці.

Страдч є також місцем подвигу і поховання двох новомучеників УГКЦ – о. Миколи Конрада та дяка Володимира Прийми, які загинули у 1941 році під час радянської окупації Галичини. У 2001 році Папа Римський Іван Павло ІІ проголосив о. Миколу Конрада та Володимира Прийму блаженними.

Блаженний Микола Конрад – професор, католицький богослов, філософ, суспільний ідеолог. Вважається духовним опікуном студентської молоді. Володимир Прийма – єдиний мирянин, який проголошений блаженним, є опікуном мирян.