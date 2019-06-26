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У п’ятницю стартує Міжнародний фан-турнір для футбольних уболівальників

Анастасія Мельник

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У Львові у п’ятницю, 28 червня, стартує XIII Міжнародний фан-турнір для футбольних уболівальників – «LIFECELL EUROFANZ-2019». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління фізичної культури та спорту ЛОДА.

 

Зазначається, що у футбольному турнірі братимуть участь фан-збірні з Франції, Швеції, Чехії, Білорусі, Молдови та Латвії.

Фан-команди представляють клуби: «Ньюкасл» (Англія), «Рома» (Італія), «Айнтрахт Франкфурт» (Німеччина), «АІК» (Швеція), «Геренвен», «Феєнорд» (обидві з Нідерланд), «Динамо Мінськ» (Республіка Білорусь), «Збройовка Брно» (Чехія), «Дукла Банська Бистриця», «Спартак Миява» (обидві представляють Словаччину), «Динамо Бухарест» (Румунія), «Кішварда» (Угорщина), також 2 команди від України – «Карпати» та фан-збірна України.

За попередньою інформацією організаторів, 28 червня, відбудуться матчі групового турніру, 29 червня – стадії плей-офф (1/8 і 1/4 фіналу) та 30 червня – півфінали, фінал, а також офіційна церемонія нагородження учасників.

Адреси стадіонів і дати проведення матчів:

1. Стадіон «Прогрес» (м. Львів, вул. Б. Януша, 1)

28 червня (10:00 – 20:00), 29 червня (10:30 – 16:30);

2. Комплекс «Верхні поля» (м. Львів, вул. Липова Алея, 5)

28 червня (10:00 – 20:00), 29 червня (10:30 – 16:30);

3. Стадіон ЛНАУ (м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1):

28 червня (10:00 – 16:00);

4. Стадіон «Україна» (м. Львів, вул. Липова Алея, 5):

30 червня (10:30 – 16:00) (фінальні матчі турніру, нагородження)

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