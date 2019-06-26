У Мурованому «КІА» збила 8-річного хлопчика

У вівторок, 25 червня, на вулиці Січових Стрільців у селі Муроване Пустомитівського району Львівської області 60-річний львів’янин на автомобілі «КІА Спортедж» скоїв наїзд на 8-річного мешканця Пустомитівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У повідомленні сказано, що у хлопчика медики діагностували «закритий перелом лівої ключиці із зміщенням фрагментів».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.