ОСТАННІ НОВИНИ

У липні на Львівщині відбудеться шість фестивалів

Анастасія Мельник

|

У Львівській області упродовж липня відбудеться шість масштабних фестивалів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Етнофестиваль «Івана Купала в древньому Удечі»

Пригоди, височенна ватра, знамениті гурти, потужний звук, етнічні забави – в обрамленні магічної купальської ночі і бурхливих хвиль Стрия. Кожен учасник фестивалю зможе поринути у чари «древнього Удеча»!

6 – 7 липня на узбережжі річки Стрий у Жидачеві святкуватимуть Івана Купала, окрім традиційних українських забав на це свято, гості етнофестивалю веселитимуться під музичні гурти з усієї Галичини. У програмі також спортивні забави, майстер-класи народних ремесел, ярмарка смаколиків та нічна екскурсія у музей Жидачева. Етнофестиваль до свята Івана Купала має на меті зберегти й осучаснити народні традиції, пропагувати культурний і тверезий спосіб відпочинку, підняти імідж міста та звернути  увагу на історію древнього Удеча

Міжнародний фестиваль  молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина 2019»

7 липня у свято Івана Купала в місті Новояворівську Яворівського району Львівської області стартуватиме Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина-2018», який завершиться 12 липня.

На цей унікальний та найстарший в Україні пісенний форум прибудуть таланти із понад 10 держав.

Етнофестиваль «Яворівська бавниця»

7 липня, у Яворівському національному природному парку на території відпочинкового осередку «Верещиця» відбудеться традиційний етнофестиваль «Яворівська бавниця».

Фестиваль проводять  з метою збереження та примноження українських традицій, звичаїв та обрядів Яворівщини.

У програмі свята виступи народних колективів Яворівщини, майстер-класи, виставка«Яворівська бавниця», переспіви біля ватри.

Міжнародний фольклорний етнофестиваль трьох культур «Белзька брама»

14 липня у місті Белз відбудеться міжнародний фольклорний фестиваль «Белзька брама».

Мета заходу – сприяння створенню у світі позитивного іміджу України, розвиток, взаємозбагачення та популяризація національних культур, а саме української, польської та єврейської.

В ході заходу проходитимуть майстер-класи та виставки-продажі виробів майстрів народних промислів.

Західноукраїнський фестиваль «Куховарня  Radofest»

Відчути смак колоритної галицької кухні, скуштувати страви за автентичними рецептами господинь, гостей запрошують до Радехова на «Куховарню RadoFest»

Будуть і фотозони в українському стилі, і музичні супроводи від «Троїстих музик», і дегустації «страви року», і ярмарок смаколиків.

Метою фестивалю є популяризація національних традицій, української кухні, українського фольклору, української сучасної музики, національно-патріотичного виховання дітей і молоді, благодійності, а також розвитку творчості та креативного мислення.

Міжнародний фестиваль української слави «Кульчиці-Фест»

28 липня у селі Кульчиці Самбірського району стартує Міжнародний фестиваль української слави «Кульчиці-фест».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...