У липні на Львівщині відбудеться шість фестивалів

У Львівській області упродовж липня відбудеться шість масштабних фестивалів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Етнофестиваль «Івана Купала в древньому Удечі»

Пригоди, височенна ватра, знамениті гурти, потужний звук, етнічні забави – в обрамленні магічної купальської ночі і бурхливих хвиль Стрия. Кожен учасник фестивалю зможе поринути у чари «древнього Удеча»!

6 – 7 липня на узбережжі річки Стрий у Жидачеві святкуватимуть Івана Купала, окрім традиційних українських забав на це свято, гості етнофестивалю веселитимуться під музичні гурти з усієї Галичини. У програмі також спортивні забави, майстер-класи народних ремесел, ярмарка смаколиків та нічна екскурсія у музей Жидачева. Етнофестиваль до свята Івана Купала має на меті зберегти й осучаснити народні традиції, пропагувати культурний і тверезий спосіб відпочинку, підняти імідж міста та звернути увагу на історію древнього Удеча

Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина 2019»

7 липня у свято Івана Купала в місті Новояворівську Яворівського району Львівської області стартуватиме Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина-2018», який завершиться 12 липня.

На цей унікальний та найстарший в Україні пісенний форум прибудуть таланти із понад 10 держав.

Етнофестиваль «Яворівська бавниця»

7 липня, у Яворівському національному природному парку на території відпочинкового осередку «Верещиця» відбудеться традиційний етнофестиваль «Яворівська бавниця».

Фестиваль проводять з метою збереження та примноження українських традицій, звичаїв та обрядів Яворівщини.

У програмі свята виступи народних колективів Яворівщини, майстер-класи, виставка«Яворівська бавниця», переспіви біля ватри.

Міжнародний фольклорний етнофестиваль трьох культур «Белзька брама»

14 липня у місті Белз відбудеться міжнародний фольклорний фестиваль «Белзька брама».

Мета заходу – сприяння створенню у світі позитивного іміджу України, розвиток, взаємозбагачення та популяризація національних культур, а саме української, польської та єврейської.

В ході заходу проходитимуть майстер-класи та виставки-продажі виробів майстрів народних промислів.

Західноукраїнський фестиваль «Куховарня Radofest»

Відчути смак колоритної галицької кухні, скуштувати страви за автентичними рецептами господинь, гостей запрошують до Радехова на «Куховарню RadoFest»

Будуть і фотозони в українському стилі, і музичні супроводи від «Троїстих музик», і дегустації «страви року», і ярмарок смаколиків.

Метою фестивалю є популяризація національних традицій, української кухні, українського фольклору, української сучасної музики, національно-патріотичного виховання дітей і молоді, благодійності, а також розвитку творчості та креативного мислення.

Міжнародний фестиваль української слави «Кульчиці-Фест»

28 липня у селі Кульчиці Самбірського району стартує Міжнародний фестиваль української слави «Кульчиці-фест».