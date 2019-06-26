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У липні до Львова приїдуть перекладачі з усього світу

Анастасія Мельник

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У Львові з 8 до 18 липня відбудеться унікальна 10-денна перекладацька майстерня LitTransformer. Упродовж 10 днів учасники з усього світу перекладатимуть тексти з різних мов за унікальною методикою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Обов’язковим пунктом майстерні стане переклад двох сучасних творів української літератури – «Наші інші» Олесі Яремчук та «Timetraveller’s Guide to Donbass» Анастасії Косодій.

«Таким чином, ми отримаємо 2 літературні твори, перекладені на різні мови світу, з подальшою можливістю використання перекладів», – зазначили організатори.

На майстерню запрошений почесний гість – Арон Аджі з міста Айова. Він – президент Американської асоціації літературних перекладачів (ALTA), лауреат престижних нагород National Translation Award і NEA Translation Fellowship, автор та розробник унікальної методики перекладу, суть якої полягає у «посередницькій» ролі англійської мови в процесі перекладу. Комунікація при перекладі поміж носіями різних мов здійснюється шляхом мови посередництва – англійської.

Програма майстерні є різнобічною та інтенсивною, оскільки поєднує у робочому дні цілодобові лекції, дискусійні панелі та групові заняття. Учасникам буде надано час і простір для роботи в невеликих групах, попарно або самостійно, залежно від потреб. Щоденні дискусії, спрямовані на розробку, дадуть змогу групам вивчати спектр проблем, які поставить кожен літературний текст, а також ширші питання практики літературного перекладу.

Учасники майстерні представлятимуть такі міста: Рейк’явік, Ісландія; Норвіч, Велика Британія; Барселона, Іспанія; Бухарест, Румунія; Утрехт, Нідерланди; Прага, Чеська Республіка.

Місця проведення заходу: ЛНУ Імені Івана Франка, Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, Перша львівська медіа тека та МПК імені Гната Хоткевича.

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