У Львові спалили 35 кг наркотиків

Сьогодні, 26 червня, у Львові спеціально створена комісія спалила наркотичні речовини, а також обладнання для їх виготовлення, які були вилучені з незаконного обігу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зокрема, у вогні згоріло близько 35 кілограмів рослинних та синтетичних наркотичних засобів, нарковмісних та психотропних речовин, зокрема, амфетамін, бупренорфін, трамадол, рослини маку, канабісу та конопель, макова соломка, опій та інші.

«Знищені наркотичні речовини були вилучені під час досудових розслідувань у 160 кримінальних провадженнях, відкритих за ознаками злочинів, пов’язаних з наркотиками. У цих провадженнях оголошено про підозри більше ніж 190 особам. Загальна вартість утилізованого, за цінами «чорного» ринку, становить більше восьмиста тисяч гривень», – розповів голова комісії, заступник начальника ГУ Нацполіції Львівщини полковник поліції Микола Самарчук.

Знищення наркотиків здійснювались на підставі рішень судів, які набрали чинності. Під час утилізації поліцейські також спалили обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Зазначимо, що до складу комісії також увійшли керівники підрозділів поліції Львівщини, представники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління служби безпеки України у Львівській області.