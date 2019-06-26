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У Львові біля палацу залізничників відремонтували сквер

Анастасія Мельник

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У Львові у вівторок, 25 червня, завершили ремонтні роботи у сквері біля палацу залізничників. Зокрема, комунальники полагодили сходи до вул. Городоцької та облаштувати клумбу на місці фонтану.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«Ремонтні роботи розпочинали зі сходів у бік вул. Городоцької. Нам вдалося полагодити усі сходинки, потім на місці не функціонованого фонтану ми облаштували клумбу. Щодо коштів, то на усі ці роботи було використано близько 50 тис. грн», – розповів заступник голови Франківської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства Ігор Савка.

Також найближчим часом у районній адміністрації обіцяють відремонтувати зовнішнє освітлення у сквері.

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