У львівській Академії сухопутних військ провели міжнародну наукову конференції

У Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного відбулась міжнародна наукова конференція. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі академії.

У роботі третьої міжнародної наукової конференції «Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття» взяли участь знані науковці з низки закладів вищої освіти та наукових установ України та Польщі, а також органів управління Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Впродовж двох днів науковці обговорювали питання історії розвитку і вдосконалення озброєння та військової техніки, розвиток воєнного мистецтва у битвах світових воєн ХХ століття, антропологічні аспекти історії воєн, а також розглянули історію боротьби поневолених народів за державність.

Фото: Академія сухопутних військ