Цими вихідними львів’ян кличуть на #ШухевичФест

Цими вихідними, 29−30 червня, на Білогорщі з нагоди 112-ї річниці від дня народження Романа Шухевича відбудеться третій #ШухевичФест. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляється, місце проведення фестивалю обране невипадково, адже саме на Білогорщі провадив свою діяльність та загинув головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич.

«Успішний музикант, спортсмен, бізнесмен — кажете, забагато для однієї людини? Ні, коли ця людина — видатний генерал УПА. Якби не історичні події, він міг би бути блискучим піаністом. Якби він не витрачав левову частку свого прибутку на підпілля, його рекламна фірма „Fama“ могла б стати найбільшим рекламним гігантом на теренах колишньої Австро-Угорської імперії. Якби нова влада не відправила у заслання його батьків і сестру, не вбила брата, не заарештувала дружину, не забрала доньку і сина у спеціальний дитячий будинок, — він був би чудовим сім’янином. На нього полювали водночас НКВД і Гестапо, бо він вів боротьбу проти двох окупантів: Сталіна і Гітлера», — зазначають організатори фестивалю.

В рамках фестивалю відбудуться спортивні вишколи від Народного дому «Білогорща», футбольний турнір, дискусії, лекції та майстер-класи для дорослих і дітей та музична програма.

Розпочнеться фестиваль справжньою повстанською ватрою, а завершиться рок-н-ролом. Хедлайнер фестивалю — гурт «Джалапіта».