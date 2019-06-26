На Яворівщині поховали бійця «Айдару»

Сьогодні, 26 червня, у селі Підрясне Яворівського району Львівської області поховали 30-річного військового Анатолія Сорочинського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Прощання розпочалось у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, опісля відбувся чин похорону.

Нагадаємо, Анатолій Сорочинський проходив службу у 24-тій окремій механізованій бригаді ім. короля Данила, на війну пішов ще у 2015 році добровольцем у складі «Айдару».

Загинув військовий підірвавшись на протипіхотній міні 22 червня.