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На Яворівщині поховали бійця «Айдару»

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 26 червня, у селі Підрясне Яворівського району Львівської області поховали 30-річного військового Анатолія Сорочинського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Прощання розпочалось у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, опісля відбувся чин похорону.

Нагадаємо, Анатолій Сорочинський проходив службу у 24-тій окремій механізованій бригаді ім. короля Данила, на війну пішов ще у 2015 році добровольцем у складі «Айдару».

Загинув військовий підірвавшись на протипіхотній міні 22 червня.

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