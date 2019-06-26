На вулиці Дорошенка триває реставрація балкона та еркера

У Львові на вулиці Дорошенка, 11 триває реставрація балкона та еркера. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«Влаштовано гідроізоляцію балконної плити, змонтовано відливи, виготовлені моделі для відновлення частково втраченого декору еркера, виконано очищення збереженого декору.

За умови наявності фінансування роботи можуть бути завершені до кінця літа», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Зазначимо, що вартість робіт становить 353 тисячі гривень.

До слова, у рамках Програми реставрації вікон і брам будинків, яка реалізовувалась спільним українсько-німецьким Проектом «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова», Львівською міською радою та власниками помешкань, було реставровано історичні віконні заповнення, що виходять на балкон та еркер у цьому будинку.