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На Львівщині водій на «Ауді» насмерть збив 32-річного пішохода

Анастасія Мельник

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У вівторок, 25 червня, у селі Синьковичі Львівської області 27-річний житель Сокальського району на автомобілі «Ауді А4», скоїв наїзд на 32-річного мешканця Жовківського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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