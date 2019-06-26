На Львівщині місце голосування змінили 838 виборців

Можливістю змінити місце голосування в Україні скористалися понад 20 тисяч виборців, з них 838 осіб обрали виборчу дільницю у межах Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За словами начальниці відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ЛОДА Зоряни Павлів, 257 із зазначених 838-х – це мешканці Львівщини, які змінили місце голосування на іншу дільницю в межах області. Із представників інших регіонів, найбільше голосуватиме на Львівщині донеччан (133), киян (78), дніпрян (47) і луганців (43). Загалом таких 581 особа.

Водночас 389 мешканців Львівщини голосуватимуть за межами області (найбільше у м. Києві – 74).

Зоряна Павлів зауважила, що Центральна виборча комісія спростила процедуру ТЗМГ. Тепер потрібно лише написати заяву про бажання змінити місце голосування та пред’явити паспорт. Зробити це слід до 15 липня включно, звернувшись до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за місцем перебування у день голосування.

Посадовець додала, що 28 червня Україна відзначатиме День Конституції – єдине державне свято, закріплене у Конституції України. Цей день є офіційним вихідним, у тому числі для працівників органів Державного реєстру виборців. А от наступні дні, 29 і 30 червня, усі відділи Реєстру у Львівській області прийматимуть звернення громадян відповідно до встановленого графіку (з 10 до 16, з перервою на обід із 13 до 14 години).