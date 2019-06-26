Маркіяна Мальського призначили головою Львівської ОДА, – рішення уряду

Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Про це після засідання Кабміну заявив представник президента в уряді Андрій Герус, пише УП з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Усі вісім подань було підтримано», – сказав Герус.

За його словами, рішення були не одностайні, бо деякі члени Кабміну голосували проти всіх кандидатур.

Раніше список запропонованих президентом кандидатур опублікував у Facebook віцепрем’єр Павло Розенко. В оприлюдненому списку пропонується призначити такі кандидатури:

1.Кириленка Павла Олександровича на посаду голови Донецької ОДА

2.Бондаренка Ігоря Самійловича на посаду голови Закарпатської ОДА

3.Бно-Айріяна Михайла Кареновича на посаду голови Київської ОДА

4.Комарницького Віталія Мар’яновича на посаду голови Луганської ОДА

5.Мальського Маркіяна Маркіяновича на посаду голови Львівської ОДА

6.Андрейчикова Андрія Олександровича на посаду голови Одеської ОДА

7.Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду голови Херсонської ОДА

8.Шевченка Ігоря Юрійовича на посаду голови Черкаської ОДА.