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Адміністрація президента пропонує Мальського на посаду голови Львівської ОДА

Соломія Головіна

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Адміністрація президента пропонує призначити на посаду голови Львівської ОДА  Маркіяна Мальського. Його кандидатуру розглядатимуть на нинішньому засіданні уряду. Про це мовиться у дописі віцепрем’єра Павла Розенка у Facebook.

 

«Сьогодні на засідання Уряду від Адміністрації Президента будуть внесені наступні кандидатури на посади глав ОДА», – написав він, опублікувавши список цих осіб.

Зокрема, там зазначається, про призначення Маркіяна Мальського керівником Львівської ОДА.

Раніше президент України Володимир Зеленський радився у Facebook кого обрати головою Львівської облдержадміністрації з-поміж трьох кандидатів: Денис Шмигаль, Маркіян Мальський, Максим Козицький.

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