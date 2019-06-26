Адміністрація президента пропонує Мальського на посаду голови Львівської ОДА

Адміністрація президента пропонує призначити на посаду голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського. Його кандидатуру розглядатимуть на нинішньому засіданні уряду. Про це мовиться у дописі віцепрем’єра Павла Розенка у Facebook.

«Сьогодні на засідання Уряду від Адміністрації Президента будуть внесені наступні кандидатури на посади глав ОДА», – написав він, опублікувавши список цих осіб.

Зокрема, там зазначається, про призначення Маркіяна Мальського керівником Львівської ОДА.

Раніше президент України Володимир Зеленський радився у Facebook кого обрати головою Львівської облдержадміністрації з-поміж трьох кандидатів: Денис Шмигаль, Маркіян Мальський, Максим Козицький.