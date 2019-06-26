ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть в органний будинок на «Мистецтво фуги. Ідеальна музика»

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 26 червня, о 19 годині у Львівському органному залі відбудеться концерт «Мистецтво фуги. Ідеальна музика» за участі відомої львівської органістки Надії Величко, камерного оркестру Ukrainian Festival Orchestra та керівника органного залу, дириґента Івана Остаповича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«У нас в Україні „Мистецтво фуги“ можна почути нечасто, особливо на органі», — каже Надія Величко.

Вона зауважила, що ця робота є не лише вершиною майстерності та технічно досконалим музичним документом, але і своєрідним духовним заповітом Баха нащадкам. Музика вводить слухача в особливий медитативний стан, в якому всі емоції сховані всередині.

«Цим концертом хочемо привернути увагу до здорового способу життя. „Мистецтво фуги“ Бах задумував як ідеальну музику. „Мистецтво фуги“. Бігай. Ставай ідеальним», — зазначив заступник директора Львівського органного залу Тарас Демко.

Організатори концерту сподіваються закцентувати увагу на тому, як класичне мистецтво може бути сучасним та актуальним.

Квитки можна придбати за посиланням та у касах Львова.

Довідка.

«Мистецтво фуги» — останній твір Йоганна Себастьяна Баха. Він складається з 14-ти фуг та 4-х канонів. Задуманий композитором як вишукані та різнопланові поліфонічні розробки однієї тієї ж теми в тональності ре-мінор (d-moll). У партитурі «Мистецтва фуги» не вказано, для якого інструменту призначався цей твір. Сам Бах розумів його як «ідеальну» музику.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...