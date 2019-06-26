Львів’ян кличуть в органний будинок на «Мистецтво фуги. Ідеальна музика»

Сьогодні, 26 червня, о 19 годині у Львівському органному залі відбудеться концерт «Мистецтво фуги. Ідеальна музика» за участі відомої львівської органістки Надії Величко, камерного оркестру Ukrainian Festival Orchestra та керівника органного залу, дириґента Івана Остаповича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«У нас в Україні „Мистецтво фуги“ можна почути нечасто, особливо на органі», — каже Надія Величко.

Вона зауважила, що ця робота є не лише вершиною майстерності та технічно досконалим музичним документом, але і своєрідним духовним заповітом Баха нащадкам. Музика вводить слухача в особливий медитативний стан, в якому всі емоції сховані всередині.

«Цим концертом хочемо привернути увагу до здорового способу життя. „Мистецтво фуги“ Бах задумував як ідеальну музику. „Мистецтво фуги“. Бігай. Ставай ідеальним», — зазначив заступник директора Львівського органного залу Тарас Демко.

Організатори концерту сподіваються закцентувати увагу на тому, як класичне мистецтво може бути сучасним та актуальним.

Квитки можна придбати за посиланням та у касах Львова.

Довідка.

«Мистецтво фуги» — останній твір Йоганна Себастьяна Баха. Він складається з 14-ти фуг та 4-х канонів. Задуманий композитором як вишукані та різнопланові поліфонічні розробки однієї тієї ж теми в тональності ре-мінор (d-moll). У партитурі «Мистецтва фуги» не вказано, для якого інструменту призначався цей твір. Сам Бах розумів його як «ідеальну» музику.