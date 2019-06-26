Екс-голова селищної ради може сісти на 8 років за незаконну передачу землі

Колишній голові однієї із селищних рад Самбірського району, яка незаконно передала односельчанину земельну ділянку, «світить» 8 років в’язниці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Так, Самбірською місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно екс-голови однієї із селищних рад району, яка підозрювалась у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Встановлено, що обвинувачена, зловживаючи службовим становищем, у 2004 році підписала рішення сільської ради про передачу у власність жителю Самбірщини земельної ділянки площею 1,85 га (за межами населеного пункту).

Як наголошують у прокуратурі, це при тому, що прийняття таких рішень на той час належало до виключної компетенції державної районної адміністрації.

Надалі чиновниця підписала Державний акт на право власності цієї землі. Внаслідок таких махінацій чоловік незаконно отримав у приватну власність земельну ділянку, а інтересам держави було завдано тяжких наслідків.

Так, ухвалою слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області накладено арешт на зазначену земельну ділянку, вартістю понад 97 тисяч гривень.

Тепер за вчинене жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.