Через контрабанду сигарет у бензобаці поляк позбувся «Опеля»

Львівські прикордонники у пункті пропуску «Смільниця» конфіскували у 30-річного поляка автомобіль через сховані у паливному баку контрабандні сигарети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

У повідомленні сказано, що під час огляду автомобілів закордонного слідування правоохоронці виявили тютюнові вироби, сховані у паливному баку.

Контрабандні цигарки громадянин Польщі планував перевезти їх через кордон сьогодні вночі.

У ході огляду автівки прикордонники вирішили скерувати транспортний засіб на спільну з митниками поглиблену перевірку. Підозри правоохоронців справдилися – в паливі знайшлися «домішки», а саме 300 пачок не задекларованих цигарок.

Через такі дії поляк позбувся ще й автомобіля Опель, подальше провадження у справі здійснюють працівники митниці.