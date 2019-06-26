ОСТАННІ НОВИНИ

Через контрабанду сигарет у бензобаці поляк позбувся «Опеля»

Анастасія Мельник

|

Львівські прикордонники у пункті пропуску «Смільниця» конфіскували у 30-річного поляка автомобіль через сховані у паливному баку контрабандні сигарети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

У повідомленні сказано, що під час огляду автомобілів закордонного слідування правоохоронці виявили тютюнові вироби, сховані у паливному баку.

Контрабандні цигарки громадянин Польщі планував перевезти їх через кордон сьогодні вночі.

У ході огляду автівки прикордонники вирішили скерувати транспортний засіб на спільну з митниками поглиблену перевірку. Підозри правоохоронців справдилися – в паливі знайшлися «домішки», а саме 300 пачок не задекларованих цигарок.

 

Через такі дії поляк позбувся ще й автомобіля Опель, подальше провадження у справі здійснюють працівники митниці.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...